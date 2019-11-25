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Рекорд Тейлор Свифт: названо всех победителей American Music Awards 2019

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкантов American Music Awards 2019, где Тейлор Свифт во второй раз признали Артисткой года.

Рекорд Тейлор Свифт: названо всех победителей American Music Awards 2019

The American Music Awards – ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком. Победителей выбирают с помощью опроса на официальном сайте премии.

В очередной раз на западе в зале Microsoft Theater отличилась певица Тейлор Свифт, которая получила призы в шести номинациях. Американка стала рекордсменом American Music Awards по количеству статуэток.

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American Music Awards: победители

  • Артист года – Тейлор Свифт;
  • Открытие года – Билли Айлиш;
  • Видео года – Тейлор Свіфт (You Need To Calm Down);

Тур года – BTS;

Лучшая исполнительница в стиле поп/рок – Тейлор Свифт;

Лучший исполнитель в стиле поп/рок – Halid;

Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок – Шон Мендес и Камила Кабельо, Señorita;

Лучшая песня в стиле поп/рок – Halsey, Without Me;

Лучший альбом в стиле поп/рок – Тейлор Свифт, Lover;

Лучшая хип-хоп исполнительница – Карди Би;

Лучшая хип-хоп песня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road;

Лучший хип-хоп альбом – Post Malone, Hollywood’s Bleeding;

Лучшая исполнительница в стиле соул/R & B – Бейонсе;

Лучшая песня в стиле соул/R & B – Бруно Марс;

Лучший альбом в стиле соул/R & B – Khalid, Free Spirit;

Лучший альтернативный исполнитель – Билли Айлиш;

Лучший саундтрек – Bohemian Rhapsody, Queen;

Артист десятилетия – Тейлор Свифт.

Напомним, 3 ноября прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards, победителями в главных категориях стали американские исполнительницы Тейлор Свифт и Билли Айлиш.

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