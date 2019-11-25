В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкантов American Music Awards 2019, где Тейлор Свифт во второй раз признали Артисткой года.
The American Music Awards – ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком. Победителей выбирают с помощью опроса на официальном сайте премии.
В очередной раз на западе в зале Microsoft Theater отличилась певица Тейлор Свифт, которая получила призы в шести номинациях. Американка стала рекордсменом American Music Awards по количеству статуэток.
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American Music Awards: победители
- Артист года – Тейлор Свифт;
- Открытие года – Билли Айлиш;
- Видео года – Тейлор Свіфт (You Need To Calm Down);
Тур года – BTS;
Лучшая исполнительница в стиле поп/рок – Тейлор Свифт;
Лучший исполнитель в стиле поп/рок – Halid;
Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок – Шон Мендес и Камила Кабельо, Señorita;
Лучшая песня в стиле поп/рок – Halsey, Without Me;
Лучший альбом в стиле поп/рок – Тейлор Свифт, Lover;
Лучшая хип-хоп исполнительница – Карди Би;
Лучшая хип-хоп песня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road;
Лучший хип-хоп альбом – Post Malone, Hollywood’s Bleeding;
Лучшая исполнительница в стиле соул/R & B – Бейонсе;
Лучшая песня в стиле соул/R & B – Бруно Марс;
Лучший альбом в стиле соул/R & B – Khalid, Free Spirit;
Лучший альтернативный исполнитель – Билли Айлиш;
Лучший саундтрек – Bohemian Rhapsody, Queen;
Артист десятилетия – Тейлор Свифт.
Напомним, 3 ноября прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards, победителями в главных категориях стали американские исполнительницы Тейлор Свифт и Билли Айлиш.