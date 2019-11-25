В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкантов American Music Awards 2019, где Тейлор Свифт во второй раз признали Артисткой года.

The American Music Awards – ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком. Победителей выбирают с помощью опроса на официальном сайте премии.

В очередной раз на западе в зале Microsoft Theater отличилась певица Тейлор Свифт, которая получила призы в шести номинациях. Американка стала рекордсменом American Music Awards по количеству статуэток.