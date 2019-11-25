Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что певица никогда не жертвовала деньги на АТО.

Украинская певица София Ротару никогда не спонсировала АТО, не помогала военным и в 2019 году не участвовала в песенном конкурсе в России не из-за гражданской позиции, а из-за боязни провокаций.

Об этом заявил концертный директор певицы Сергей Лавров в эфире российской программы.

– София Ротару никогда не спонсировала АТО и не посылала банки с вареньем. То интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы. София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она никогда не спонсировала войну. У нее есть кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, у нее внуки, у нее дети. Внуков надо поставить на ноги, и их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну – абсолютная ложь, – заявил он.

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Так Лавров прокомментировал недавнее интервью сестры Софии Ротару Лидии. Он объяснил, почему артистка в 2019 году приняла участие в конкурсе Песня года, а в прошлом году – нет.

– В прошлом году Порошенко пытался ввести военное положение в Украине, и он его ввел. Мужчины от 18 до 60 лет не могли выезжать из Украины. И это произошло именно в тот день, когда Софии Михайловне нужно было выезжать на Песню года в поезде. И мы побоялись провокаций, потому что с поезда могли снять звукорежиссеров, балет, мужчину-администратора. И она с мотивированных причин не смогла приехать, – рассказал директор.

Напомним, что в оном из интервью сестра Ротару Лидия Хлябич призналась, несмотря на то, что во время Евромайдана артистка перестала выступать и переживала определенные финансовые трудности, она помогала деньгами бойцам украинской армии.