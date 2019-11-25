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Ротару никогда не спонсировала АТО и не посылала варенье – концертный директор

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что певица никогда не жертвовала деньги на АТО.

День народження Софії Ротару

Украинская певица София Ротару никогда не спонсировала АТО, не помогала военным и в 2019 году не участвовала в песенном конкурсе в России не из-за гражданской позиции, а из-за боязни провокаций.

Об этом заявил концертный директор певицы Сергей Лавров в эфире российской программы.

– София Ротару никогда не спонсировала АТО и не посылала банки с вареньем. То интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы. София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она никогда не спонсировала войну.

У нее есть кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, у нее внуки, у нее дети. Внуков надо поставить на ноги, и их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну – абсолютная ложь, – заявил он.

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Так Лавров прокомментировал недавнее интервью сестры Софии Ротару Лидии. Он объяснил, почему артистка в 2019 году приняла участие в конкурсе Песня года, а в прошлом году – нет.

– В прошлом году Порошенко пытался ввести военное положение в Украине, и он его ввел. Мужчины от 18 до 60 лет не могли выезжать из Украины. И это произошло именно в тот день, когда Софии Михайловне нужно было выезжать на Песню года в поезде. И мы побоялись провокаций, потому что с поезда могли снять звукорежиссеров, балет, мужчину-администратора. И она с мотивированных причин не смогла приехать, – рассказал директор.

Напомним, что в оном из интервью сестра Ротару Лидия Хлябич призналась, несмотря на то, что во время Евромайдана артистка перестала выступать и переживала определенные финансовые трудности, она помогала деньгами бойцам украинской армии.

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