Трансляцию шоу Танцы со звездами прервали во время выступления Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара.

Вместо выступления финалистки Танцы со звездами Виктории Булитко с хореографом Дмитрием Дикусаром зрителям показали объявление о блокировке спутникового сигнала. Таким образом они не смогли увидеть выступление участников.

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– Внимание! Это сообщение именно для тебя! Уже в начале 2020 года спутниковый сигнал этого и других украинских телеканалов будет закодирован! Чтобы иметь возможность смотреть их в дальнейшем, немедленно обратись к официальному телевизионного оператора! – было написано на экране.

К слову, Булитко представляет телеканал ICTV, который является конкурентом для канала, транслировавшего шоу.

Выступления других участников не прерывались и это ставит пару Булитко-Дикусар в неравные условия.

Напомним, 18 ноября Виктория Булитко в паре с Дмитрием Дикусаром вышли в финал танцевального шоу. Тогда к выступлению пары присоединился украинский хореограф Григорий Чапкис. Втроем они станцевали вальс.