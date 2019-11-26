Представительница Украины на международном конкурсе Мисс Вселенная Анастасия Суббота представила национальный костюм.
Представительница Украины на конкурсе Мисс Вселенная 2019 Анастасия Суббота во время дефиле в национальной стилистике пройдется в платье под названием Зеленая Украина.
По многолетней традиции самый красивый костюм получает специальный приз от оргкомитета Мисс Вселенная.
– Мы всегда тратим много сил и креатива на подготовку именно национального костюма. Во-первых, мы любим свою страну и, во-вторых, это определенное послание от нас миру, – говорит о костюме глава Национального комитета Мисс Украина Вселенная Анна Филимонова.
Символом этого года стал зеленый цвет. Идея костюма – показать страну с высоты птичьего полета: с лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной.
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Головной убор создавали из веток, цветов мальвы и стеблей кукурузы. Костюм весит 28 кг. Над созданием платья 2,5 месяца работала команда из 10 человек.
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Зелений колір став символом цього року. Національний костюм, який “Міс Україна-Всесвіт»-2019 Анастасія Cуббота представить в фіналі конкурсу «Міс Всесвіт» в США називається «Зелена Україна». ⠀ Ідея костюма — показати Україну такою, якою її бачить птах з висоти свого польоту. Такою, якою ми її любимо і знаємо: з її неповторними луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою і фауною. У костюма також є своя «зелена ідеологія», яка закликає всіх українців пам’ятати, що ми повинні щодня змінювати себе і свої звички, берегти природу, щоб наші нащадки могли побачити Україну такою ж прекрасною. ⠀ Автори костюма — дизайн-студія SVITLO @svitlo_official — вже традиційно, четвертий рік поспіль, шиють костюм для переможниць «Міс Україна Всесвіт». ⠀ Для виготовлення костюма було використано 1000 клаптиків тканини різних відтінків зеленого кольору і фактур. Вбрання декороване нашивками з пір’я, пайєтками і мереживом з ефектом 3D. Прикраса для голови виготовлена з живих гілок, колосків, квіток мальви, стеблів кукурудзи, а всередині вмонтована підсвітка. ⠀ Все це — ручна робота майстрів студії SVITLO @svitlo_official . Костюм важить 28 кг. Над виготовленням костюма ретельно працювала команда з 10 чоловік протягом 2,5 місяців. ⠀ Нагадуємо вам, що фінал конкурсу «Міс Всесвіт» -2019 (@missuniverse ) відбудеться 8 грудня 2019 року в Атланті (Джорджія, США). Україну на ньому представить 26-річна Анастасія Суббота (@awwsaturday ) із Запоріжжя, яка відправляється в США вже 27 листопада. #missuniverse
Напомним, что финал конкурса Мисс Вселенная -2019 состоится 8 декабря в Атланте (Джорджия, США). Украину на нем представит 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья, которая отправится в США 27 ноября.