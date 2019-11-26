Представительница Украины на международном конкурсе Мисс Вселенная Анастасия Суббота представила национальный костюм.

Представительница Украины на конкурсе Мисс Вселенная 2019 Анастасия Суббота во время дефиле в национальной стилистике пройдется в платье под названием Зеленая Украина.

По многолетней традиции самый красивый костюм получает специальный приз от оргкомитета Мисс Вселенная.

– Мы всегда тратим много сил и креатива на подготовку именно национального костюма. Во-первых, мы любим свою страну и, во-вторых, это определенное послание от нас миру, – говорит о костюме глава Национального комитета Мисс Украина Вселенная Анна Филимонова.

Символом этого года стал зеленый цвет. Идея костюма – показать страну с высоты птичьего полета: с лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной.

Читайте: Анастасия Суббота стала Мисс Украина Вселенная – что известно о девушке

Головной убор создавали из веток, цветов мальвы и стеблей кукурузы. Костюм весит 28 кг. Над созданием платья 2,5 месяца работала команда из 10 человек.

Напомним, что финал конкурса Мисс Вселенная -2019 состоится 8 декабря в Атланте (Джорджия, США). Украину на нем представит 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья, которая отправится в США 27 ноября.