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Анастасия Суббота показала платье для конкурса Мисс Вселенная 2019

Представительница Украины на международном конкурсе Мисс Вселенная Анастасия Суббота представила национальный костюм.

Анастасия Суббота показала платье для конкурса Мисс Вселенная 2019

Представительница Украины на конкурсе Мисс Вселенная 2019 Анастасия Суббота во время дефиле в национальной стилистике пройдется в платье под названием Зеленая Украина.

По многолетней традиции самый красивый костюм получает специальный приз от оргкомитета Мисс Вселенная.

– Мы всегда тратим много сил и креатива на подготовку именно национального костюма. Во-первых, мы любим свою страну и, во-вторых, это определенное послание от нас миру, – говорит о костюме глава Национального комитета Мисс Украина Вселенная Анна Филимонова.

Символом этого года стал зеленый цвет. Идея костюма  показать страну с высоты птичьего полета: с лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной.

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Головной убор создавали из веток, цветов мальвы и стеблей кукурузы. Костюм весит 28 кг. Над созданием платья  2,5 месяца работала команда из 10 человек.

 

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Зелений колір став символом цього року. Національний костюм, який “Міс Україна-Всесвіт»-2019 Анастасія Cуббота представить в фіналі конкурсу «Міс Всесвіт» в США називається «Зелена Україна». ⠀ Ідея костюма — показати Україну такою, якою її бачить птах з висоти свого польоту. Такою, якою ми її любимо і знаємо: з її неповторними луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою і фауною. У костюма також є своя «зелена ідеологія», яка закликає всіх українців пам’ятати, що ми повинні щодня змінювати себе і свої звички, берегти природу, щоб наші нащадки могли побачити Україну такою ж прекрасною. ⠀ Автори костюма — дизайн-студія SVITLO @svitlo_official — вже традиційно, четвертий рік поспіль, шиють костюм для переможниць «Міс Україна Всесвіт». ⠀ Для виготовлення костюма було використано 1000 клаптиків тканини різних відтінків зеленого кольору і фактур. Вбрання декороване нашивками з пір’я, пайєтками і мереживом з ефектом 3D. Прикраса для голови виготовлена з живих гілок, колосків, квіток мальви, стеблів кукурудзи, а всередині вмонтована підсвітка. ⠀ Все це — ручна робота майстрів студії SVITLO @svitlo_official . Костюм важить 28 кг. Над виготовленням костюма ретельно працювала команда з 10 чоловік протягом 2,5 місяців. ⠀ Нагадуємо вам, що фінал конкурсу «Міс Всесвіт» -2019 (@missuniverse ) відбудеться 8 грудня 2019 року в Атланті (Джорджія, США). Україну на ньому представить 26-річна Анастасія Суббота (@awwsaturday ) із Запоріжжя, яка відправляється в США вже 27 листопада. #missuniverse

Публикация от Anastasiia Subbota (@awwsaturday)

Напомним, что финал конкурса Мисс Вселенная -2019 состоится 8 декабря в Атланте (Джорджия, США). Украину на нем представит 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья, которая отправится в США 27 ноября.

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