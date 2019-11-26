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Будет продолжение? Твит Игры Престолов развернул дискуссию между фанами

В своем аккаунте в Twitter разработчики Игры Престолов опубликовали твит с репликой Winter is coming. Фанаты сериала подозревают, что это намек на продолжение саги.

Гра престолів

Зима приближается. В Twitter развернулось большое обсуждение между фанатами американского телесериала Игра Престолов, после того как на официальном аккаунте впервые за долгое время появился сообщение с текстом Winter is coming.

Кроме выдающегося лозунга, которое ассоциируется с сериалом сообщение не содержало дополнительного контекста или подсказок.

Хотя зимний сезон совсем близко, но некоторые фанаты убеждены, что здесь есть более глубокое сообщение.

Фанаты Игры Престолов отгадывают, что может означать твит Winter is coming и думают, что это намек на римейк восьмого сезона.

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К слову, телекомпания HBO снимет 10 серий приквела к популярному сериалу Игра престолов, который получит название Дом дракона.

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