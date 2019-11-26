Популярный российский стендап-комик Александр Долгополов раскритиковал власти России и общество, заявив, что действующий режим в РФ закостенел.

Один из самых знаменитых Youtube-комиков Александр Долгополов рассказал Юрию Дудю, почему предвзято относится к российским властям.

– Мои претензии в том, что этот режим абсолютно закостенел. Я столкнулся с этим еще когда в школе учился, и сейчас я сталкиваюсь с этим повсеместно, поскольку вся наша жизнь пронизана этой закостенелостью настолько, что любая инициатива, хорошая или плохая, подавляется. Обществу не выгодны изменения, обществу выгодно, чтобы все оставалось на своих местах. Чтобы мы тихо и спокойно умирали, чтобы мы гнили в тюрьмах и не высовывались. И мне не нравится это. Это мое будущее, моя страна. Я хочу жить так, как хочу, а не так, как мне говорят, – заявил комик.

Он добавил, что ему не нравится, что людям не дают жить своей жизнью, а некоторые группы населения имеют привилегии. Также комик раскритиковал то, что в России любого могут посадить в тюрьму просто так.

– Мне не нравится эта ненависть и злость, которая культивируется в нашем обществе, что в стране эпидемия СПИДа и с этим ничего не делают, а вместо этого добавляют уроки православного воспитания. Вся наша страна – это один большой спектакль, и мы живем в декорациях. Вместо того, чтобы говорить о реальных проблемах, мы говорим о том, что выгодно этому спектаклю для того, чтобы он продолжался. Я считаю, что это плохо и это проблема этого режима, потому что ему так выгодно, – сказал Долгополов.

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Напомним, 6 марта в Москве (Россия) избили маму и брата журналиста и блогера Юрия Дудя.