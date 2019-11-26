Кто стал претендентом на получение статуэток юбилейной премии М1 Music Awards – смотрите в материале Фактов ICTV.

М1 Music Awards празднует свой первый юбилей – 5 лет. Традиционно украинские исполнители в разных жанрах будут бороться за победу в 10 номинациях, в том числе Певец года, Певица года, Группа года, Лучший клип, Dance Parade, Рок. Только Рок! и другие.

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Премия будет проходить 30 ноября во Дворце спорта в Киеве. В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные номера представят Тина Кароль, Время и Стекло, MONATIK, Олег Винник, Настя Каменских, Сергей Бабкин, alyona alyona, Melovin, Michelle Andrade, MOZGI, NIKITA LOMAKIN, Антитела и Dan Balan.

Музыкальным продюсером премии во второй раз стала обладательница пяти наград М1 Music Awards Тина Кароль.

Полный список номинантов М1 Music Awards. Пять:

Певец года:

MONATIK

ALEKSEEV

MELOVIN

Олег Винник

Сергей Бабкин

Певица года:

Michelle Andrade

Джамала

NK | Настя Каменских

Злата Огневич

Тина Кароль

Группа года:

DZIDZIO

KADNAY

Mozgi

Время и Стекло

Воплі Відоплясова

Прорыв года:

MELOVIN – Ти

Артем Пивоваров – No.1

Alyona alyona – Велика й смішна

КОРРУПЦИЯ – Красный бархат

Alina Pash feat. FREEL – Не пили

Клип года:

Michelle Andrade – Hasta La Vista

TARABAROVA – Мені казково

NIKITA LOMAKIN – Виолончель

Тина Кароль – Вабити

MONATIK – Каждый раз

Хит года совместно с радиостанцией Хіт FM:

MONATIK – Love It Ритм

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали

Антитіла – Вірила

Время и Стекло – Дим

NK | Настя Каменских – Обіцяю

Рок. Только Рок! совместно с радиостанцией Радіо Рокс:

Антитіла – Вірила

THE HARDKISS – Коханці

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали

Тина Кароль и Бумбокс – Безодня

Сергей Бабкин – Моє кохання

Червона Рута совместно с радиостанцией Русское Радио Україна:

Время и Стекло – Дим

Злата Огневич – Солодка кара

Виталий Козловский – Мала

NK | Настя Каменских – Обіцяю

Мята – Там, де рай

Dance Parade совместно с радиостанцией KISS FM:

Kishe – Цю ніч

MARUV – Siren Song

MONATIK – Love It Ритм

Alyona alyona & Alina Pash – Падло

Время и Стекло – Дим

Золотий грамофон совместно с радиостанцией Русское Радио Україна:

Время и Стекло – Дим

Оля Цибульская – Дівчинка

Олег Винник – Роксолана

Тина Кароль – Сила высоты

NK | Настя Каменских – Обіцяю

Факты ICTV подготовили голосование и предлагают читателям выбрать фаворитов номинаций. Кто, по вашему мнению, достоин получить статуэтку?

Кстати, в специальном выпуске PRO-PARTY уже назвали победителей M1 Music Awards 2019 в восьми номинациях.