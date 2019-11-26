Какие тайны школьников раскроются во 2 серии сериала Первые ласточки – читайте в материале Фактов ICTV.

Во 2 серии сериала Первые ласточки следователя Ольгу Макарову посреди ночи подняли из подросткового самоубийства. С крыши многоэтажки упала одноклассница ее сына – Феди.

Следователь не верит, что любимица учителей Полина Дудка это сделать по собственной воле.

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Однако Никита, Федя и Катя догадываются в чем дело, но сомневаются, стоит ли рассказывать взрослым об их Друга.

А Друг тем временем готовит для героев новые задания. К чему это приведет смотрите в 2 серии сериала Первые ласточки.

Напомним, 1 серия сериала Первые ласточки начинается со знакомства с главными героями – выпускниками школы, которые пришли на праздничную линейку, чтобы услышать свой последний первый звонок. Однако положительные эмоции сменяет трагедия, о которой рассказала Ольга Макарова.