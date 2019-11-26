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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон

Саундтреком к фильму Черный ворон стала известная песня группы Океан Эльзы под названием Веселі, брате, часи настали.

Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон

Песня авторства Святослава Вакарчука Веселі, брате, часи настали, которую исполняет группа Океан Эльзы стала саундтреком к историческому фильму Черный ворон.

Композитором других музыкальных тем фильма стал клавишник Океана Эльзы Милош Елич, который работал над созданием музыкального оформления Черного ворона почти четыре месяца.

Премьера полнометражной исторической драмы Черный ворон, снятой по мотивам одноименного романа Василия Шкляра, состоится уже 5 декабря этого года.

Общая смета фильма составила около 20 млн грн.

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Напомним, фильм Домой будет представлять Украину в национальном отборе на выдвижение на премию Оскар.

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