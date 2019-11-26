В Великобритании выпустили сводку из 96 правил, которые регламентируют процес сьемки интимных сцен в кино.

В Великобритании выпустили перечень из 96 правил откровенных съемок

Кинематографисты должны несколько раз подумать насчет целесообразности сексуальной сцены в фильме. Также отмечается, что запрещается на кастингах заставлять актеров раздеваться догола, не обговорив с ними за два дня до проб этот момент.

Обязательным правилом из перечня также является обсуждение с актерами отснятых или смоделированных сексуальных сцен, в которых они участвовали.

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Одним из авторов свода принципов выступил режиссер сериалов Доктор Кто и Мистер Селфридж Билл Андерсон.

– Актеры хотят участвовать в смелых сценах, но они также хотят иметь возможность пойти домой и прочитать своим детям сказку перед сном, не переживая о том, что сделали на съемочной площадке несколько часов назад, – отметил он.

Ранее Факты ICTV писали, что американская актриса Шэрон Стоун воспроизвела знаменитую сцену из Основного инстинкта на церемонии GQ.