Член жюри Х-фактора Андрей Данилко заинтересовался своей родословной и сдал тест ДНК.

Результаты ДНК Андрея Данилко показали, что у него преобладают балтийские корни. Так, у него 54,9% балтийских, 41,2% балканских и 3,9% восточноевропейских корней. Несмотря на то, что сам Данилко считал, что в нем течет еврейская кровь, этой национальности в генах народной звезды почти нет – всего лишь 0,2%.

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С помощью теста ДНК артисту удалось установить родственников, участвовавших в Первой мировой войне. Прадед Андрея был киевлянином и героем этой войны.

Напомним, что накануне финала Евровидения 2019 в Тель-Авиве звездные гости имели возможность сдать тест ДНК и узнать, откуда берут истоки их родословных. Андрей Данилко, который выступил в финале песенного конкурса, решился на это и прошел тест.

Источник: СТБ