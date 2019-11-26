PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Раскрыты тайны ДНК Андрея Данилко

Член жюри Х-фактора Андрей Данилко заинтересовался своей родословной и сдал тест ДНК.

Раскрыты тайны ДНК Андрея Данилко

Результаты ДНК Андрея Данилко показали, что у него преобладают балтийские корни. Так, у него 54,9% балтийских, 41,2% балканских и 3,9% восточноевропейских корней. Несмотря на то, что сам Данилко считал, что в нем течет еврейская кровь, этой национальности в генах народной звезды почти нет – всего лишь 0,2%.

Читайте: Учим язык Сердючки! Колоритный цитатник

С помощью теста ДНК артисту удалось установить родственников, участвовавших в Первой мировой войне. Прадед Андрея был киевлянином и героем этой войны.

Напомним, что накануне финала Евровидения 2019 в Тель-Авиве звездные гости имели возможность сдать тест ДНК и узнать, откуда берут истоки их родословных. Андрей Данилко, который выступил в финале песенного конкурса, решился на это и прошел тест.

Источник: СТБ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Криштіану Роналду Ювентус
ДНК Роналду совпала с образцом, который нашли на платье Майорги – The Sun
вєрка сердючка
От Гуляночки до Lasha Tumbai: 5 песен Сердючки, которые невозможно забыть
Ольга Дудченко
Украинка попала в мировой рейтинг молодых ученых-инноваторов
Боюсь лишиться свободы: Данилко рассказал, почему не идет в политику
Боюсь лишиться свободы: Данилко рассказал, почему не идет в политику
днк
Грозит ли вам рак или сердечный приступ: как делают ДНК-тестирование и цена
Победила Сердючка! Реакция сети на Евровидение 2019
Победила Сердючка! Реакция сети на Евровидение 2019
Звезда на сцене! Как Верка Сердючка зажгла на Евровидении 2019
Звезда на сцене! Как Верка Сердючка зажгла на Евровидении 2019
Вєрка Сердючка
Данилко рассказал о выступлении Верки Сердючки на Евровидении 2019
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка