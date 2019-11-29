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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Почему Андрей Данилко покинул Х-Фактор

В прошлом эфире Х-Фактора Андрей Данилко покинул шоу. О причинах такого поступка и невероятной поддержке фанатов – читайте в материале Фактов ICTV.

Почему Андрей Данилко покинул Х-Фактор

Один из судей Х-Фактора Андрей Данилко заявил, что покидает 10 сезон шоу.

Об этом он объявил со слезами на глазах в эфире 23 ноября во время 11 выпуска.

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Решение покинуть проект артист озвучил после того, как ему предложили выбрать только три группы из шести, которые продолжат борьбу за главный приз в прямых эфирах вместе с наставником.

– Слушайте, может я не прав. Я каждое утро просыпаюсь и думаю. Вот я как будто бы не оправдывал надежд. Я настолько пустой! Мне кажется, что мне лучше этот проект покинуть… В любом случае кто-то из вас троих будет в прямых эфирах. Но я ничего не могу сделать. Извините, – заявил Данилко.

Андрей Данилко пришел на Х-Фактор в 2016 году и был судьей с седьмого сезона.

Зрители были шокированы таким решением судьи. Однако история на этом не закончилась. Поклонники шоу и Андрея Данилко устроили настоящий флешмоб в сети с хэштегом #Данилкоповернись.

Почему Андрей Данилко покинул Х-Фактор / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что Андрей Данилко заинтересовался своей родословной и сдал тест ДНК. Результаты теста показали, что у него преобладают балтийские корни.

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