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Closed on Sunday: Канье Уэст в новом клипе проехался на украинском вездеходе Шерп

Американский рэпер Канье Уэст выпустил клип на песню Closed on Sunday.

Closed on Sunday: Канье Уэст в новом клипе проехался на украинском вездеходе Шерп

Трек Closed on Sunday вошел в последний альбом исполнителя Jesus is King.

На личном примере Канье Уэст показывает, как важно исповедовать семейные ценности.

В видео снялись Ким Кардашьян с детьми, Крис Дженнер и Кортни Кардашьян.

Читайте: If you want her: Maruv отравила JAY в новом клипе

Клип начинается с того, что Ким и Канье просыпаются со своими четырьмя детьми среди скал. А из автомобилей-вездеходов Шерп украинского производства выходят другие родственники.

К слову, кроме Closed on Sunday, до девятого студийного альбома рэпера Jesus is King вошло еще десять композиций религиозного направления.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Тилль Линдеманн презентовал клип с Лободой.

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