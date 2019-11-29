Американский рэпер Канье Уэст выпустил клип на песню Closed on Sunday.
Трек Closed on Sunday вошел в последний альбом исполнителя Jesus is King.
На личном примере Канье Уэст показывает, как важно исповедовать семейные ценности.
В видео снялись Ким Кардашьян с детьми, Крис Дженнер и Кортни Кардашьян.
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Клип начинается с того, что Ким и Канье просыпаются со своими четырьмя детьми среди скал. А из автомобилей-вездеходов Шерп украинского производства выходят другие родственники.
К слову, кроме Closed on Sunday, до девятого студийного альбома рэпера Jesus is King вошло еще десять композиций религиозного направления.
Ранее Факты ICTV писали о том, что Тилль Линдеманн презентовал клип с Лободой.
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