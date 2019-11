Украинская певица Maruv презентовала заключительный клип из мини-альбома Hellcat Story на песню If you want her.

Популярная певица Maruv презентовала новый клип на трек If you want her, который стал заключительным в мини альбоме Hellcat Story.

Новый EP не пересказывает сюжет, придуманный Ольгой Кобылянской в начале XX века, но под модный бит излагает свой по ее мотивам.

To Be Mine – это осовремененный Ивана Купала, ночь, в которую девушки призывают себе суженых-ряженых.

Don’t Stop – это, как говорит режиссер и стилист Яна Чаплыгина Maruv, ив-сен-лорановские вечерницы.

Don’t U Waste My Time – это измена, о которой узнает главная героиня.

If you want her – это месть.

