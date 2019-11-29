Кто окажется отцом ребенка погибшей Полины, а также на что еще готов Друг – читайте в материале Фактов ICTV.

В 5 серии Первых ласточек Друг начинает находить новых жертв не только среди подростков, но и взрослых. Под его влияние попала мама Полины – Лариса Дудка, которая в отчаянии, ведь знает, что ее дочь была беременна. Женщина обвиняет в этом Ника.

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11-Б отвернулся от пранкера, но ему важно, чтобы в его невиновность поверил только один человек – Лера. Ей трудно осознать то, как ее любимый поступил с Полиной. Более того Макс рассказал девушке о их пари. Мол, кто быстрее разведет Фаркаш на секс, тот получит 500 грн.

Следователь Ольга Макарова пытается распутать эту историю. Действительно ли Никита отец ребенка? Смотрите в 5 серии сериала Первые ласточки.

Напомним, в 4 серии Первых ласточек так называемый Друг заставил Федю и Ника привести Леру Фаркаш на крышу смертельной многоэтажки. Однако у каждого из ребят на то была своя причина. Так Лера официально стала ласточкой.