В этом году медиагруппа StarLightMedia отпраздновала десятилетие своего создания. О планах и амбициях медийной структуры, читайте в материале Фактов ICTV.

В ноябре 2009 года была основана StarLightMedia – медиагруппа, которая объединяет 6 национальных каналов: ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2 и ВОТ и с долей в 27% является абсолютным лидером телесмотрения.

Новые форматы, исторические для украинского телевидения шоу и проекты в эфире и вне его – все это о StarLightMedia.

Однако последний год стал для компании особенным – первой на украинском телерынке она начала процесс глобальной трансформации с целью создать бизнес нового уровня – с устойчивой бизнес-моделью, новым качеством контента, технологичностью и лучшими условиями для творчества и работы своих людей.

Поэтому вечеринка получила название 9 + 1, а поводом для празднования стали не только победы прошлого, а и новые достижения уже обновленной StarLightMedia.

Два дня праздника, 35 тыс. гостей, полная концентрация на людях StarLightMedia и их вкладе, партнерах и конечно крутых новостях.































StarLightMedia отпраздновала 10-летие: какие амбиции у компании / 8 фотографий

В прошлом году, StarLightMedia стала первой медиагруппой, которая отказалась от традиционного разделения на каналы и объединила свои подразделения по принципу концентрации их экспертизы.

Так ключевые направления бизнеса компании сейчас это: Вещание, Продакшн, Новости, Digital & pay TV, commerce, а также Центр экспертиз, который предоставляет профессиональную экспертную поддержку бизнеса.

О главных новостях компании и каждого из направлений рассказали на празднике.

Праздник начался с прорывной для нашей медиаиндустрии новости от Михаила Царева, СЕО StarLightMedia.

– Проект Spring – это проект обновления нашей компании, который станет фундаментом устойчивого развития StarLightMedia на следующие десятилетия. В рамках Spring в 2019 нами было запущено более 90 проектов. Нет ни одного сотрудника, который не принимал в них участие. И сегодня мы впервые готовы объявить, что в 2019 году StarLightMedia стала прибыльной компанией и единственной прибыльной телевизионной медиагруппой страны, – сказал Царев.

Еще одной целью для компании является развитие сериального производства, новое качество контента и технологий его доставки. И в этом направлении у StarLightMedia также много новостей.

По словам руководителя StarLightMedia Производство Владимира Локотко уже в 2020 году группа планирует создавать 100 часов контента сериалов собственного производства. Также компания планирует адаптировать приобретенные зарубежные форматы сериалов Акушерка, Сестры, След, и популярную юридическую драму американского телеканала CBS Хорошая жена (The Good Wife).

Телегруппа StarLightMedia и продакшн Дизель студио создали совместную компанию по производству контента Супер Дизель. Договор об этом руководитель дивизиона Вещание Дмитрий Троицкий и художественный руководитель Дизель студио Егор Крутоголов подписали прямо на сцене.











StarLightMedia отпраздновала 10-летие: какие амбиции у компании / 3 фотографии

Новая компания будет производить развлекательный контент для всех каналов группы.

– Новый продюсерский центр позволит объединить экспертизу, таланты и возможности двух команд, что неизбежно приведет к возникновению новых ярких и смелых проектов. Со следующего года будут создаваться не только популярные проекты, которые сейчас выходят у нас, но и оригинальные сериалы и развлекательные шоу для всех каналов группы, – прокомментировал Дмитрий Троицкий.

Также StarLightMedia поделились телевизионными новостями и планами своих телеканалов.

На сезон 2020 Новый канал готовит комедийный ситком Любчик. Осенью 2020 года выйдет третий сезон.

В новом сезоне СТБ покажет украинскую адаптацию сериала След, который производит продакшн Дарии Фиалко и продолжит съемки долгожданного третьего сезона своего сериального хита Крепостная.

Зрители телеканала ICTV кроме сериала Пес в 2020 году увидят новый сезон популярного детектива Нюхач. А среди анонсированных новинок – народный детектив Участковый с ДВРЗ, сериал о защитниках нашей страны Доброволец и иронический детектив Заклятые друзья.

И конечно, сериал, для создания которого привозили лучшую технику и заказывали лучших американских консультантов – Казаки.

Поделилась успехами группа не только в традиционном эфире, а и в Digital & Pay TV. Сейчас у медиагруппы 42 канала на YouTube с суммарным количеством подписчиков в более 22 млн, видео из этих каналов имеет 4 млрд просмотров в год.

– Только за этот год наши зрители посмотрели 67 тыс. лет видео, – рассказала директор StarLight Digital & Pay TV Юлия Трибушная.

Сегодня медиагруппа StarLightMedia уже получает 12% доходов от неэфирных проектов.



































StarLightMedia отпраздновала 10-летие: какие амбиции у компании / 9 фотографий

После официальной части всех гостей ждали подарки, праздничный фуршет и выступления звезд украинского шоу бизнеса. Настроение настоящего праздника и свои песни присутствующим дарили – Onuka, Наталья Могилевская и Верка Сердючка.