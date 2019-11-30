Андрей Данилко вернулся в кресло судьи на вокальное шоу X-Фактор.

Андрей Данилко в первом прямом эфире 10 сезона вокального шоу X-Фактор сообщил, что продолжит быть одним из наставников.

Он остается тренером категории Группы, которая досталась певцу накануне.

– Я хочу сесть в это кресло и закончить 10 сезон X-Фактор – сказал Данилко.

Кстати, вернулся он не один, а с милым котенком, которого ему подарили поклонники. Он назвал его Капоня в честь судей X-Фактора – Игоря Кондратюка, Оли Поляковой и Насти Каменских.

Андрей Данилко остается тренером категории Группы, которая досталась певцу накануне.

Читайте: Раскрыты тайны ДНК Андрея Данилко

К слову, Андрей Данилко со слезами на глазах во время эфира 23 ноября в 11 выпуске сообщил, что оставляет 10 сезон Х-фактора.

Такое решение он озвучил после того, как ему предложили выбрать только три группы из шести.

Поклонники вокального шоу и Андрея Данилко были настолько расстроены и удивлены таким решением, что даже устроили настоящий флешмоб в сети с хэштегом #Данилкоповернись.