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Данилко вернулся в судейское кресло на X-Фактор

Андрей Данилко вернулся в кресло судьи на вокальное шоу X-Фактор.

Данилко вернулся в судейское кресло на X-Фактор

Андрей Данилко в первом прямом эфире 10 сезона вокального шоу X-Фактор сообщил, что продолжит быть одним из наставников.

Он остается тренером категории Группы, которая досталась певцу накануне.

– Я хочу сесть в это кресло и закончить 10 сезон X-Фактор – сказал Данилко.

Кстати, вернулся он не один, а с милым котенком, которого ему подарили поклонники. Он назвал его Капоня в честь судей X-Фактора – Игоря Кондратюка, Оли Поляковой и Насти Каменских.

Андрей Данилко остается тренером категории Группы, которая досталась певцу накануне.

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К слову, Андрей Данилко со слезами на глазах во время эфира 23 ноября в 11 выпуске сообщил, что оставляет 10 сезон Х-фактора.

Такое решение он озвучил после того, как ему предложили выбрать только три группы из шести.

Поклонники вокального шоу и Андрея Данилко были настолько расстроены и удивлены таким решением, что даже устроили настоящий флешмоб в сети с хэштегом #Данилкоповернись.

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