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Кто заменит Данилко в судейском кресле на Х-Факторе

Кто займет кресло судьи на Х-Факторе вместо Андрея Данилко, который покинул шоу – читайте в материале Фактов ICTV.

Кто заменит Данилко в судейском кресле на Х-Факторе

Андрей Данилко покинул кресло судьи Х-Фактора, однако свято место пусто не бывает.

Во время прямых эфиров там должен сидеть наставник категории Группы. Остаеться лишь догадываться, кто это может быть.

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Возможно на его месте будет кто-то из экспертов, которые были на кастингах – Алессандро Сафина, Нино Катамадзе или Дмитрий Шуров.

Один из судей Х-Фактора Игорь Кондратюк опубликовал видео, в котором призвал Данилко вернуться на шоу.

Подписчики Кондратюка поддержали призыв ведущего, но на этот пост также отреагировал хип-хоп исполнитель Серега (Полиграф ШарикOFF).

– Игорь, а давай я зайду! И дам вам рейтинг! Мне копейка не помешает, плюс Игоря Васильевича поддержу по старой памяти! – написал рэпер в комментарии к ролику.

К слову, Серега уже был наставником на проекте в первых четырех сезонах.

Однако организаторы шоу пока не сообщают, кто займет место Данилко.

Тем временем, поклонники проекта запустили флешмоб #Данилкоповернись и призывают Андрея не покидать шоу.

Уже в эту субботу узнаем, кто именно будет четвертым судьей Х-Фактора во время первого прямого эфира.

Напомним, в прошлом эфире Х-Фактора Андрей Данилко покинул шоу. Решение артист озвучил после того, как ему предложили выбрать только три группы из шести, которые продолжат борьбу за главный приз в прямых эфирах вместе с наставником.

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