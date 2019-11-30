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М1 Music Awards 2019: лучшие образы красной дорожки

Лучшие образы красной дорожки на музыкальной премии М1 Music Awards 2019, смотрите в материале Фактов ICTV.

М1 Music Awards 2019: лучшие образы красной дорожки

Музыкальная премия М1 Music Awards 2019 в этом году празднует свой первый маленький юбилей – пять лет с момента создания. По случаю такого бонуса, украинские звезды решили появиться на красной дорожке в максимально роскошных нарядах.

Мы собрали для вас лучшие образы украинских селебрити, чтобы вы посмотрели и оценили лук своего любимого ариста.

Красная дорожка М1 Music Awards 2019

  • Анна Різатдінова
  • Open Kids
  • Анна Різатдінова
  • Open Kids
М1 Music Awards 2019: лучшие образы красной дорожки / 14 фотографий

Видео красной дорожки М1 Music Awards 2019.

Напомним, именно для вас сайт Факты ICTV ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения М1 Music Awards 2019. Там вы сможете прочитать самые важные новости церемонии, а также лучшие видео и фото с премии.

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