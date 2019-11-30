М1 Music Awards 2019: лучшие образы красной дорожки
Лучшие образы красной дорожки на музыкальной премии М1 Music Awards 2019, смотрите в материале Фактов ICTV.
Музыкальная премия М1 Music Awards 2019 в этом году празднует свой первый маленький юбилей – пять лет с момента создания. По случаю такого бонуса, украинские звезды решили появиться на красной дорожке в максимально роскошных нарядах.
Мы собрали для вас лучшие образы украинских селебрити, чтобы вы посмотрели и оценили лук своего любимого ариста.
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
М1 Music Awards 2019: лучшие образы красной дорожки / 14 фотографий