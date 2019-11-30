Кто стал победителями юбилейной премии М1 Music Awards – смотрите в материале Фактов ICTV.

М1 Music Awards празднует свой первый юбилей – 5 лет. Традиционно украинские исполнители в разных жанрах соревновались за победу в 10 номинациях.

Премия прошла 30 ноября во Дворце Спорта в Киеве.

Музыкальным продюсером премии во второй раз стала обладательница пяти наград М1 Music Awards Тина Кароль.

Победители М1 Music Awards

Певцом года стал MONATIK.

Статус певицы года получила NK|Настя Каменских.

Группа Время и Стекло признана лучшей в 2019 году по версии М1 Music Awards.

признана лучшей в 2019 году по версии М1 Music Awards. Прорывом года стал MELOVIN.

Лучшим клипом 2019 года по версии М1 Music Awards стал видеоролик певца MONATIK на песню Каждый раз.

Хитом года совместно с радиостанцией Хит FM признана группа Время и Стекло с песней Дым.

Номинацию Рок. Только рок! М1 совместно с радиостанцией Радио Рокс получила группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ с песней Зорі запалали.

Червона Рута совместно с радиостанцией Русское Радио Украина признано NK|Настю Каменских с песней Обещаю.

Dance Parade совместно с радиостанцией KISS FM отметили артиста MONATIK – Love It Ритм.

Золотой граммофон совместно с радиостанцией Русское Радио Украина избрали своего любимца ней стала певица Тина Кароль.

В номинации Фаворит года победила группа Время и Стекло.

Напомним, именно для вас сайт Факты ICTV ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения М1 Music Awards 2019. Там вы сможете прочитать самые важные новости церемонии, а также лучшие видео и фото с премии.