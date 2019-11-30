Кто стал победителями юбилейной премии М1 Music Awards – смотрите в материале Фактов ICTV.
М1 Music Awards празднует свой первый юбилей – 5 лет. Традиционно украинские исполнители в разных жанрах соревновались за победу в 10 номинациях.
Премия прошла 30 ноября во Дворце Спорта в Киеве.
Музыкальным продюсером премии во второй раз стала обладательница пяти наград М1 Music Awards Тина Кароль.
Победители М1 Music Awards
- Певцом года стал MONATIK.
- Статус певицы года получила NK|Настя Каменских.
- Группа Время и Стекло признана лучшей в 2019 году по версии М1 Music Awards.
- Прорывом года стал MELOVIN.
- Лучшим клипом 2019 года по версии М1 Music Awards стал видеоролик певца MONATIK на песню Каждый раз.
- Хитом года совместно с радиостанцией Хит FM признана группа Время и Стекло с песней Дым.
- Номинацию Рок. Только рок! М1 совместно с радиостанцией Радио Рокс получила группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ с песней Зорі запалали.
- Червона Рута совместно с радиостанцией Русское Радио Украина признано NK|Настю Каменских с песней Обещаю.
- Dance Parade совместно с радиостанцией KISS FM отметили артиста MONATIK – Love It Ритм.
- Золотой граммофон совместно с радиостанцией Русское Радио Украина избрали своего любимца ней стала певица Тина Кароль.
- В номинации Фаворит года победила группа Время и Стекло.
Напомним, именно для вас сайт Факты ICTV ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения М1 Music Awards 2019. Там вы сможете прочитать самые важные новости церемонии, а также лучшие видео и фото с премии.