Лучшей группой 2019 по версии М1 Music Awards V стал коллектив Время и Стекло.

Коллектив Время и Стекло признан лучшей группой 2019 года по версии М1 Music Awards.

Среди других претендентов на эту номинацию были коллективы DZIDZIO, KADNAY, Mozgi и Вопли Видоплясова, но именно Время и Стекло получили статуэтку.

– Спасибо всем! Мы безумно стараемся и хотим поблагодарить поклонников! Ваша любовь порождает такие прекрасные песни, – сказал со сцены Позитив.

Также лучшая группа года с песней Дым одержал победу в номинации Хит года.

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