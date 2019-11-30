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М1 Music Awards V: Время и Стекло стали группой года

Лучшей группой 2019 по версии М1 Music Awards V стал коллектив Время и Стекло.

М1 Music Awards V: Время и Стекло стали группой года

Коллектив Время и Стекло признан лучшей группой 2019 года по версии М1 Music Awards.

Среди других претендентов на эту номинацию были коллективы DZIDZIO, KADNAY, Mozgi и Вопли Видоплясова, но именно Время и Стекло получили статуэтку.

– Спасибо всем! Мы безумно стараемся и хотим поблагодарить поклонников! Ваша любовь порождает такие прекрасные песни, – сказал со сцены Позитив.

Также лучшая группа года с песней Дым одержал победу в номинации Хит года.

Читайте: М1 Music Awards 2019: лучшие образы красной дорожки

Напомним, именно для вас сайт Факты ICTV ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения М1 Music Awards 2019. Там вы сможете прочитать самые важные новости церемонии, а также увидеть лучшие видео и фото с премии.

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