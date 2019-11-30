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MELOVIN прорыв года по версии М1 Music Awards 2019

Прорывом 2019 года по версии М1 Music Awards V стал MELOVIN.

MELOVIN прорыв года по версии М1 Music Awards 2019

MELOVIN стал прорывом 2019 года. Кроме этого украинский певец был победителем шестого сезона украинского вокального шоу X-Фактор.

Во время речи артист сказал, что посвятил свою победу бабушке, которая с неба наблюдает за успехами внука.

– Благодарен всем, кто стоит со мной в этом списке, я благодарен вам, меловинаторы. Я очень люблю своих родителей и всегда говорю, чтобы мы никогда о них не забывали.

Хотел бы, чтобы этот момент видела еще один человек, который сидит высоко на небесах – моя бабушка. Когда-то она мне сказала, что я буду большим артистом. Хочу посвятить эту награду именно ей, – сказал со слезами на глазах MELOVIN.

Читайте: М1 Music Awards 2019: лучшие образы красной дорожки

Напомним, именно для вас сайт Факты ICTV ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения М1 Music Awards 2019. Там вы сможете прочитать самые важные новости церемонии, а также увидеть лучшие видео и фото с премии.

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