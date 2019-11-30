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MONATIK – Каждый раз: клип года по версии М1 Music Awards 2019

Лучшим клипом 2019 года по версии М1 Music Awards стал видеоролик певца MONATIK на песню Каждый раз.

MONATIK – Каждый раз: клип года по версии М1 Music Awards 2019

Музыкальная премия М1 Music Awards прошла 30 ноября во Дворце Спорта в Киеве. Одну из самых важных побед получил певец MONATIK, ведь его клип Каждый раз признали лучшим в этом году.

12 сентября MONATIK презентовал клип на песню Каждый раз, сегодня видео насчитывает более 8 млн просмотров.

О смысле своей песни певец говорит, что в мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается.

– Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться приобрести свободу, двигаться к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, своей трости. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше, – добавил MONATIK.

Среди других претендентов на звание клип года были:

Michelle Andrade – Hasta La Vista.

NIKITA LOMAKIN – Виолончель.

TARABAROVA – Мені казково.

Тина Кароль – Вабити.

Напомним, именно для вас сайт Факты ICTV ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения М1 Music Awards 2019. Там вы сможете прочитать самые важные новости церемонии, а также лучшие видео и фото с премии.

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