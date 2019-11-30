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MONATIK певец года по версии М1 Music Awards 2019

Лучшим певцом 2019 года по версии М1 Music Awards V стал MONATIK.

MONATIK певец года по версии М1 Music Awards 2019

MONATIK стал лучшим певцом этого года.

Кроме этой награды, украинский певец получил еще знак отличия Клип года за песню Каждый раз и победил в номинации Dance Parade.

Читайте: М1 Music Awards 2019: лучшие образы красной дорожки

Напомним, именно для вас сайт Факты ICTV ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения М1 Music Awards 2019. Там вы сможете прочитать самые важные новости церемонии, а также увидеть лучшие видео и фото с премии.

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