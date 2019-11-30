Как выглядела певица Настя Каменских на красной дорожке музыкальной премии М1 Music Awards 2019, смотрите на сайте Факты ICTV.

Настя Каменских за последний год удивила своих фанатов большими изменениями. Звезда заметно похудела, выпустила несколько новых сольных клипов и успела выйти замуж.

Стоит отметить, что Настя Каменских и Потап расписались задолго до публичной свадьбы, которая состоялась в Киеве 23 мая.

На красной дорожке музыкальной премии М1 Music Awards 2019 счастливая и подтянутая звезда появилась в счастливая звезда появилась в черном платье с вырезом ниже талии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Потап и Настя (@potapinastya23) 30 Ноя 2019 в 7:52 PST

NK на М1 Music Awards 2019















NK на красной дорожке М1 Music Awards 2019 / 4 фотографии

Напомним, именно для вас сайт Факты ICTV ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения М1 Music Awards 2019. Там вы сможете прочитать самые важные новости церемонии, а также лучшие видео и фото с премии.