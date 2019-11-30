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NK певица года по версии М1 Music Awards 2019

Лучшей певицей 2019 года по версии М1 Music Awards V стала NK|Настя Каменских.

NK певица года по версии М1 Music Awards 2019

NK|Настя Каменских стала лучшей певицей этого года.

Певица появилась на сцене в обтягивающем фиолетовом боди и высоких черных ботфортах и исполнила несколько своих хитов Ломали, Попа как в Ким, Peligroso и Тримай.

Девушка как всегда эпатировала публику откровенными танцами и уже первым выступлением в этот вечер заставила зал громко аплодировать и кричать.

– Не могу поверить своим ушам! Спасибо, Вселенная, благодарю моего лучшего мужана свете, родителей и мою команду! Я горжусь тем, что представляю нашу страну за океаном. Спасибо, что оценили мой труд, – прокомментировала NK.

Читайте: М1 Music Awards 2019: лучшие образы красной дорожки

Напомним, именно для вас сайт Факты ICTV ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения М1 Music Awards 2019. Там вы сможете прочитать самые важные новости церемонии, а также увидеть лучшие видео и фото с премии.

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