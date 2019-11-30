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Первые ласточки – о чем 6 серия

Каким скандалом закончится похорон Полины, почему Макаровой придется допрашивать собственного сына – читайте в материале Фактов ICTV.

Первые ласточки – о чем 6 серия

В 6 серии Первых ласточек покажут похороны Полины, на которых из-за сториз в Instagram на странице Поли Федю, Катю и Ника заберут в полицию.

Перед допросом следователь Ольга Макарова пытается поговорить с сыном о попытке самоубийства. Однако Федя не хочет рассказывать личные вещи матери, оставившей его без внимания в самые сложные моменты жизни.

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Оказывается в каждой ласточки были мотивы, чтобы избавиться от Полины. Даже после обвинения в убийстве подростки не решаются рассказать правоохранителям о Друге.

11-Б планирует проучить якобы виновных в смерти Полины. Чем закончится жестокая месть? Смотрите в 6 серии сериала Первые ласточки.

Напомним, в 5 серии Первых ласточек Друг начинает находить новых жертв не только среди подростков, но и взрослых. Под его влияние попала мама Полины – Лариса Дудка, которая в отчаянии, ведь знает, что ее дочь была беременна. Женщина обвиняет в этом Ника.

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