Факты ICTV собрали для вас самые странные и нелепые образы украинских звезд на красной дорожке М1 Music Awards 2019.

М1 Music Awards 2019 – ежегодная музыкальная премия, основанная телеканалом М1 в 2015 году.

Каждый представитель украинского шоу-бизнеса хочет запомниться публике эпатажным образом на красной дорожке, но некоторые преувеличивают с вау-эффектом, чем разочаровывают и удивляют фанатов.

Так кто же из украинских звезд на красной дорожке М1 Music Awards 2019 выглядел наиболее нелепо и странно, смотрите в фото-подборке Фактов.

Украинский певец, телеведущий и шоумен Gena VITER решил привлечь внимание аудитории к своей новой видеоработе весьма нестандартным способом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gena VITER (@genaviter_official) 30 Ноя 2019 в 5:25 PST



Артист появился на красной дорожке премии М1 Music Awards верхом на украинском племенном скакуне по имени Говард.







Жеребец и эпатаж: кто шокировал появлением на красной дорожке М1 Music Awards 2019 / 2 фотографии

Напомним, именно для вас сайт Факты ICTV ведет онлайн-трансляцию церемонии награждения М1 Music Awards 2019. Там вы сможете прочитать самые важные новости церемонии, а также увидеть лучшие видео и фото с премии.