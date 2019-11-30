Актриса Наталья Андрейченко, которая сыграла главную роль в фильме Мэри Поппинс, до свидания!, призналась, что пережила групповое изнасилование в юности.
Наталья Андрейченко рассказала, что это произошло еще в юности.
Вечером, когда она ехала домой с репетиции в такси, водитель начал приставать к актрисе.
Но двое ребят, которые проходили неподалеку, помогли ей вырваться, а потом сами напали на актрису, избили ее и изнасиловали.
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Наталья Андрейченко призналась, что все ее тело было в гематомах. Но самих злоумышленников через некоторое время удалось найти и наказать.
Ранее Факты ICTV писали, что на Волыни трое мужчин избили и изнасиловали девушку.
Фото: Наталья Андрейченко
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