Как следователям удалось найти правду о Друге и ласточках – читайте в материале Фактов ICTV.

В 7 серии Первых ласточек подросткам, которых подозревали в смерти Полины, придется отправиться на Кольцевую трассу, ведь там находилась едва живая Лера Фаркаш.

Не выдержав, Катя рассказывает следователю Ольге Макаровой о посмертных месседжах Полины.

Читайте: Более 1000 звонков психологам: как сериал Первые ласточки подорвал интернет

Дэн на уроке физкультуры сильно толкнул Катю, за что его и побил Федя. Однако Дэн не успокоился и раскрыл для всех тайну бывшего товарища.

Следователь выясняет, что Лера связана с Другом, однако не верит в ее причастность к смерти Полины. Правду правоохранители находят в даркнета. Друг знает об измене своих ласточек. На какую месть готов Друг? Смотрите в 7 серии сериала Первые ласточки.

Напомним, в 6 серии Первых ласточек покажут похороны Полины, на которых из-за сториз в Instagram на странице Поли Федю, Катю и Ника заберут в полицию.