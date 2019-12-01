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Первые ласточки – о чем 7 серия

Как следователям удалось найти правду о Друге и ласточках – читайте в материале Фактов ICTV.

Первые ласточки – о чем 7 серия

В 7 серии Первых ласточек подросткам, которых подозревали в смерти Полины, придется отправиться на Кольцевую трассу, ведь там находилась едва живая Лера Фаркаш.

Не выдержав, Катя рассказывает следователю Ольге Макаровой о посмертных месседжах Полины.

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Дэн на уроке физкультуры сильно толкнул Катю, за что его и побил Федя. Однако Дэн не успокоился и раскрыл для всех тайну бывшего товарища.

Следователь выясняет, что Лера связана с Другом, однако не верит в ее причастность к смерти Полины. Правду правоохранители находят в даркнета. Друг знает об измене своих ласточек. На какую месть готов Друг? Смотрите в 7 серии сериала Первые ласточки.

Напомним, в 6 серии Первых ласточек покажут похороны Полины, на которых из-за сториз в Instagram на странице Поли Федю, Катю и Ника заберут в полицию.

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