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Гимнастика, любовь, спонтанность: звезды раскрыли секрет яркого секса

Украинские знаменитости рассказали, как разнообразить интимную жизнь, а эмоции сделать ярче.

Гимнастика, любовь, спонтанность: звезды раскрыли секрет яркого секса

Звезды украинского шоу-бизнеса не постеснялись и рассказали, что может помочь сделать интимную жизнь более качественной.

Конечно на первое место знаменитости вынесли любовь, ведь без нее человек вряд ли получит хоть какое-то удовольствие.

– Так, как мы путешествуем постоянно, то опыт у меня есть разноплановый. Например, самолет, поезд, ресторан Кропива. Я своей жене всегда говорю, что возвращайся домой с концерта и не раздевайся, я это сделаю сам, – отметил участник группы Mozgi, репер Потап.

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Певец Вадим Олейник отметил, что в продолжительных отношениях не стоит забывать о спонтанности, а также намекнул, что женщинам не нужно симулировать удовольствие.

– Важна также честность. В сексе, ведь тоже можно обманывать, а мы знаем, что женщины это умеют, – добавил Олейник.

А вот, участники группы Mountain Breeze отметили, что берегут себя до свадьбы.

– Всем девушкам советую заниматься гимнастикой. Это всегда помогает в этом деле, – отметила гимнастка Анна Ризатдинова.

Больше советов от украинских знаменитостей смотрите в видеосюжете.

Напомним, знаменательное событие отечественного шоу бизнеса, премия M1 Music Awards прошла накануне в столичном дворце Спорта.

Награду в этом году получило немало звезд. Певцами года стали – Настя Каменских и Monatik. Золотой граммофон забрала Тина Кароль с песней Сила высоты. Прорывом года стал Melovin.

Фото: Информатор

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