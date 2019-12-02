Рэпер Habarovsk из Подмосковья готовится снова подавать иск на Егора Крида за плагиат песни Крутой, в клипе на которую снялся сам Игорь Крутой.

Рэпер написал трек с таким же названием и практически таким же текстом ранее – еще в 2016 году. В прошлом году он даже попытался подать в суд на Black Star.

В клипе на Крутой снялся сам Игорь Крутой и большая часть Игорев российского шоу-бизнеса, что, конечно же, обеспечило видео миллионы просмотров.

Претензия рэпера Habarovsk не принесла лейблу больших неприятностей. Однако после того, как Егор Крид прекратил сотрудничество с Тимати и Ко, Дмитрий Рыжаков (настоящее имя рэпера Habarovsk, – Ред.) решил все-таки добиться справедливости.

На этот раз певец обратился к юристу, который сделал адвокатский запрос в сервисы ВКонтакте и Sound Cloud, куда Дмитрий залил свой трек еще несколько лет назад. Поэтому для иска в суд появились дополнительные доказательства.

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– Сервисы прислали подтверждение, что менять дату загрузки искусственно невозможно, – рассказывает юрист Рыжакова Майя Шевцова.

Рэпер также отдал два трека на экспертизу, чтобы сходство двух композиций было подтверждено документально. Экспертиза подтвердила, что трек Крида действительно является производным от трека Habarovsk, но в заключении экспертов ошиблись в фамилии и обвиняются во всем какого-то Егора Булатникова.

Теперь Дмитрий Рыжаков собирается подавать в суд, но исковые заявления пока не составлены.

Ранее известную певицу Леди Гагу обвинили в том, что песня Shallow является плагиатом трека Almost.

Фото: Егор Крид