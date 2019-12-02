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Первые ласточки – о чем 8 серия

Какая опасность ждет школьников во время выпускного – читайте в материале Фактов ICTV.

Первые ласточки – о чем 8 серия

В 8 серии сериала Первые ласточки все тайны 11-классников и их родителей станут известны зрителям.

Ученики готовятся к выпускному, однако они не догадываются, что их тайный Друг также готовит для них сюрприз. Однако неожиданно для всех Лера вспоминает кое-что интересное о тайном товарище.

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Почему следователь Макарова спешит в школу с оружием, кто скрывался под маской Друга? Смотрите в 8 серии сериала Первые ласточки.

Напомним, в 7 серии Первых ласточек подросткам, которых подозревали в смерти Полины, пришлось отправиться на Кольцевую трассу, ведь там находилась едва живая Лера Фаркаш. Не выдержав, Катя рассказала следователю Ольге Макаровой о посмертных месседжах Полины.

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