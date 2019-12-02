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Перспектива на выздоровление есть: новые подробности состояния Заворотнюк

Звезда сериала Моя прекрасная няня Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с раком.

Перспектива на выздоровление есть: новые подробности состояния Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк сегодня еще продолжает свою борьбу с раком головного мозга.

Российские СМИ раскрыли новые подробности болезни актрисы, которая все еще находится в больнице.

В частности, приятель ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, заявил, что Заворотнюк чувствует себя лучше.

– Если раньше головная боль донимала так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. Также со зрением стало лучше, – сообщил приятель.

Кроме того, стало известно, что врачи смогли удалить опухоль, не коснувшись здоровых клеток. У актрисы появился шанс на выздоровление.

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Сейчас медики сконцентрированы на медикаментозной очистке организма Заворотнюк, которая питается по специальной диете, а также ежедневно проходит различные медицинские процедуры.

Из-за интенсивного лечения актриса сильно поправилась, но чувствует себя значительно лучше, благодаря чему может проводить время с годовалой дочерью Милой, которую часто привозят к ней в клинику.

– Анастасия находится в реабилитационном центре. Она чувствует себя намного лучше, уже ходит, нормально слышит, разговаривает. Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление. Врачи позволили актрисе видеться с дочерью, – рассказывает друг семьи.

Напомним, что 9 октября появилась информация, что Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационную клинику, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.

Источник: Новое время

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