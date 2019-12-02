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Вера Брежнева удалила все фото с Меладзе: соцсети говорят о разводе пары

Украинская певица Вера Брежнева удалила из Instagram почти все совместные фото со своим мужем Константином Меладзе.

брежнева

Вера Брежнева удалила из Instagram почти все фото с Константином Меладзе, которого подозревают в романе с участницей группы ВИА Гра Эрикой Герцег.

В соцсети осталось черно-белое фото Брежневой с мужем, которое она опубликовала в мае 2019 года.

– А есть ли муж, вот в чем вопрос, – написал один из подписчиков.

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Некоторые предположили, что пара уже развелась.

К слову, Брежнева даже ответила на один из вопросов поклонника о проблемах в отношениях с Меладзе.

– Вас это так волнует? – написала она.

 

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Ранее Вера Брежнева заявила, что она никогда не была украинской певицей. Она заявила, чтобы иметь этот статус, у артиста должны быть песни, написанные на этом языке. У нее же их нет.

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