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Как будет выглядеть сцена Евровидения 2020

Организаторы Евровидение 2020 показали, как будет выглядеть сцена конкурса в Роттердаме.

Сцена Евровидение 2020

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2020 показали дизайн сцены.

Художником-постановщиком выступил немецкий дизайнер Флориан Видер, который разрабатывал сцену для Евровидение 2017 в Киеве.

Читайте: Евровидение 2020 – как выглядит логотип конкурса

Дизайн для Евровидение 2020 в Роттердаме (Нидерланды) вдохновлен темой Open Up и типичным голландским ландшафтом.

– Дизайн показывает связь между небом, морем и землей. Горизонт связывает эти элементы, и будет работать как окно, открывающее мир Евровидения 2020. Также дизайн сцены вдохновлен каналами и мостами, которые соединяют землю и воду в Нидерландах. Мы хотим максимально приблизить артистов к аудитории, – рассказал Видер.

  • Сцена Евровидение 2020
  • Сцена Евровидение 2020
  • Сцена Евровидение 2020
  • Сцена Евровидение 2020
  • Сцена Евровидение 2020
  • Сцена Евровидение 2020
Как будет выглядеть сцена Евровидения 2020 / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что песенный конкурс Евровидение 2020 пройдет под лозунгом Откройся (Open Up).

Фото: eurovision

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