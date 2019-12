Актера из Южной Кореи Чха Ин-ха обнаружили мертвым у него дома.

Южнокорейский актер Чха Ин-ха умер в возрасте 27 лет.

Тело Чха Ин-ха было обнаружено в его доме. На данный момент причина смерти актера неизвестна.

– Нас переполняет горе из-за этой новости, в которую невозможно поверить. Мы искренне просим не распространять слухи, чтобы его семья, которая испытывает самую большую печаль, мирно попрощалась с ним, – сообщило агентство по поиску талантов Fantagio, с которым сотрудничал Чха Ин-ха.

Читайте: Умерла известная южнокорейская певица Солли

Сейчас полиция занимается расследованием причин смерти актера.

Чха Ин-ха родился в городе Коян в Южной Корее 15 июля 1992 года. Его первое появление в кино состоялось в 2017 году в короткометражном фильме You, Deep Inside of Me.

Он также появлялся в таких сериалах как Вок любви, Ты тоже человек?, Температура любви и Уборка со страстью.

Факты ICTV также писали о том, что в Южной Корее 28 ноября нашли мертвой певицу и актрису Гу Хару.

Источник: Soompi

Фото: Fantagio