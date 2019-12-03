PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Актера Чха Ин-ха нашли мертвым

Актера из Южной Кореи Чха Ин-ха обнаружили мертвым у него дома.

Чха Ін-ха

Южнокорейский актер Чха Ин-ха умер в возрасте 27 лет.

Тело Чха Ин-ха было обнаружено в его доме. На данный момент причина смерти актера неизвестна.

– Нас переполняет горе из-за этой новости, в которую невозможно поверить. Мы искренне просим не распространять слухи, чтобы его семья, которая испытывает самую большую печаль, мирно попрощалась с ним, – сообщило агентство по поиску талантов Fantagio, с которым сотрудничал Чха Ин-ха.

Читайте: Умерла известная южнокорейская певица Солли

Сейчас полиция занимается расследованием причин смерти актера.

Чха Ин-ха родился в городе Коян в Южной Корее 15 июля 1992 года. Его первое появление в кино состоялось в 2017 году в короткометражном фильме You, Deep Inside of Me.

Он также появлялся в таких сериалах как Вок любви, Ты тоже человек?, Температура любви и Уборка со страстью.

Факты ICTV также писали о том, что в Южной Корее 28 ноября нашли мертвой певицу и актрису Гу Хару.

Источник: Soompi

Фото: Fantagio

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Умерла Гу Хара
Умерла известная южнокорейская поп-звезда Гу Хара
Риболовецьке судно
В КНДР рыбаки убили 16 членов экипажа и сбежали в Южную Корею
корея похорон
В Южной Корее проводят занятия по “живым похоронам”
Пассажиры пропали без вести: южнокорейский вертолет упал в море
Пассажиры пропали без вести: южнокорейский вертолет упал в море
Солли
Умерла известная южнокорейская певица Солли
Російський бомбардувальник
Нарушил международные договора: Южная Корея открыла предупредительный огонь по самолету РФ
В Южной Корее косметический бум: почему мужчины делают себе макияж
В Южной Корее косметический бум: почему мужчины делают себе макияж
Безвиз и современные технологии: цель визита Парубия в Южную Корею
Безвиз и современные технологии: цель визита Парубия в Южную Корею
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка