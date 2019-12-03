Новым гостем программы вДудь стал Юрий Бардаш — продюсер группы Quest Pistols и певицы Луны, а также участник группы Грибы. О чем рассказал Бардаш в интервью для Юрия Дудя, читайте на сайте Факты ICTV.

Юрий Бардаш рассказал Юрию Дудю о распаде группы Грибы, отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и событиям на Донбассе.

Украинский продюсер, вспоминая о детдоме, отметил, что ему пришлось пережить много издевательств.

– Часто я плакал ночью. Потом меня заставляли с мокрой подушкой стоять на морозе или опускали голову в ведро с водой. Это было очень страшно, – отметил Юрий Бардаш.

В частности, он отметил, что его приемные родители были переселены из Чернобыльской зоны на Донбасс. Там он впервые пошел в танцевальную школу, где обучался народным танцам.

Сейчас его родной город Алчевск находится под оккупацией боевиков.

– У меня душа болит за мой регион и людей, которые там попали под обстрел, – отмечает продюсер.

Бардаш говорит, что последний пять лет в Укриине он созерцает произвол и его очень смущает то, что в других городах люди негативно относятся к людям из Донецка.

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Продюсер сказал, что лично с президентом Украины не знаком, но готов его поддерживать, ведь Владимир Зеленский стремится к миру на Донбассе.

– Я хочу, что там был мир, а как уже разберутся политики – это их дело. Я лично не поддерживаю ни “ЛНР”, ни “ДНР”. Я поддерживаю людей, которые там живут и хотят мира, а те, кто устраивает провокации – это бизнес-интересы, – считает Бордаш.

Напомним, 6 марта в Москве (Россия) избили маму и брата журналиста и блогера Юрия Дудя.