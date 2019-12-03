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Черная Вдова: Marvel показал трейлер фильма со Скарлетт Йоханссон

Marvel опубликовал трейлер нового фильма своей супергеройской киновселенной, который будет посвящен Черной Вдове.

Черная Вдова: Marvel показал трейлер фильма со Скарлетт Йоханссон

Дебютный тизер-трейлер Черной Вдовы опубликовали на официальной странице Marvel.

Лента является 24-й по счету в киновселенной и первой в его четвертой фазе. Действие картины разворачивается сразу после событий, показанных в фильме Первый мститель:Противостояние, но до, всего, что произошло в фильме Мстители:Война бесконечности.

Первое появление Черной Вдовы на страницах комиксов состоялась в 1964 году. О том, что данный персонаж заслуживает сольный фильм начали говорить еще в 2004 году. Именно тогда и состоялся кастинг, на котором роль Черной Вдовы досталась Скарлетт Йоханссон.

С тех пор актриса снялась в восьми фильмах Marvel и только девятый станет ее сольным.

Фильм выйдет на экраны кинотеатров 30 апреля 2020 года.

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Напомним, актеры Роберт Дауни младший и Крис Эванс решили покинуть киновселенную Marvel, поскольку это часть их работы.

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