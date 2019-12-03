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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

NK vs Билли Айлиш – украинские звезды назвали любимые песни 2019 года

Украинские знаменитости рассказали Фактам ICTV о самых ярких хитах 2019 года, которые стали масхевом в их плейлисте.

NK vs Билли Айлиш – украинские звезды назвали любимые песни 2019 года

Певец Вадим Олейник и группа Mountain Breeze отметили, что им нравятся песни украинского артиста Артема Пивоварова.

Алина Гросу рассказала, что ей нравится трек Билли Айлиш Bad guy, а также последний синг от хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona Мамин суп.

Читайте: В хатi МА: Alyona Alyona выпустила мини-альбом

Гимнастка Анна Ризатдинова отметила, что в последнее время с ее головы не идет испаноязычная песня Насти Каменских Elefante.

Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец отметил, что  ему по душе пришлась песня Rammstein – Radio, которая вошла в последний альбом коллектива.

Какие еще треки стали любимыми для наших звезд – смотрите в видеосюжете Фактов ICTV.

Ранее украинские знаменитости рассказали, как разнообразить интимную жизнь, а эмоции сделать ярче.

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