Американская певица Кэти Перри презентовала рождественский клип на песню Cozy Little Christmas.

Популярная певица Кэти Перри опубликовала клип на трек Cozy Little Christmas, котором устраивает каникулы для Санта-Клауса.

Режиссерами видео выступили участники творческого дуэта Watts.

В ролике можно увидеть отсылки к рождественскому мультфильму Приключения олененка Рудольфа (1964).

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В ярком ролике в гости к певице, наряжающей ёлку и готовящейся к Рождеству, приходит Санта-Клаус, но не дарит подарки, а решает отдохнуть вместе с ней: переодевается в гавайскую рубашку и соломенную шляпу, загорает у бассейна, парится в сауне, где олень делает им массаж.

Кроме того, певица искупалась в бокале с молоком в стиле американской королевы бурлеска Диты фон Тиз.

Ранее Факты ICTV писали, что американский рэпер Канье Уэст выпустил клип на песню Closed on Sunday.

Фото: katyperry