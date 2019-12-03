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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Впервые за 35 лет! Обложку Cosmopolitan украсил мужчина в платье

На обложке Cosmopolitan появится мужчина – парикмахер и ведущий реалити-шоу Джонатан ван Несс.

Впервые за 35 лет! Обложку Cosmopolitan украсил мужчина в платье

На обложке январского номера глянца Cosmopolitan впервые за 35 лет появится мужчина – парикмахер и ведущий реалити-шоу Queer Eye Джонатан ван Несс.

Стоит отметить, что американец идентифицирует себя как небинарного человека, но использует по отношению к себе мужские местоимения.

Небинарни люди – это те, кто не хочет определять ни свой пол, ни свою гендерную роль. Такие люди считают, что личность не делится на женщин или мужчин.

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35-летний ведущий появился на обложке Cosmopolitan в роскошном вечернем платье из новой коллекции Christian Siriano. Образ дополнили носки и кроссовки Nike.

Последний раз Cosmopolitan публиковал фото мужчины на обложке в 1984 году. Это был певец Бой Джордж.

В 2012 году для обложки позировали участники музыкальной группы One Direction.

 

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Yep, we did it. @JVN is our January cover star. You’re totally welcome. Stay tuned for all the JVN goodness coming your way from tomorrow, and get your copy on Thursday 5th! : @rachell_photo

Публикация от Cosmopolitan UK (@cosmopolitanuk)

Ранее Факты ICTV писали, что американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в новой коллекции своего бренда Inamorata.

Фото: jvn 

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