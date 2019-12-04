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Буллинг и секс: актеры Первых ласточек в спецпроекте Сторителлер

Актеры Первых ласточек Макс Девизоров и Маша Смолякова стали гостями первого выпуска проекта Сторителлер, который запускают Факты ICTV.

Буллинг и секс: актеры Первых ласточек в спецпроекте Сторителлер

Первые ласточки – это популярный украинский сериал, который поднимает большое количество общественно-важных тем, с которыми подростки сталкиваются в школе.

Жестокие розыгрыши и травли одноклассников, одиночество и опасные суицидальные онлайн-игры, родители-алкоголики и гомосексуальность – каждая из этих проблем легла в основу сюжетных линий кинокартины.

Это важный и нужный сериал для современного подростка, да и не только, ведь сериалом увлеклись даже взрослые люди.

В первом выпуске проекта Сторителлер, который запускают Факты ICTV, гостями студии стали актеры Первых ласточек Макс Девизоров и Маша Смолякова.

Маша в сериале играет роль Полины, которая в первой серии кончает жизнь самоубийством, а герой Максима является ее одноклассником и другом гея.

О своем кастинге и реакции на сценарий сериала Маша сказала следующее:

– У меня на кастинге было две сцены. Меня взяли, а потом прислали сценарий. Я прочитала его за один вечер и плакала, потому что в сериале поднимают очень важные темы. Я гордилась, – отмечает актриса.

Буллинг и секс: актеры Первых ласточек в спецпроекте Сторителлер / 7 фотографий

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В интервью герои рассказали о своем первом сексе, отношениях в браке и даже разводе.

– У меня была жена, и мы расстались. Сейчас мне хочется подышать свободой, – поделился Максим.

Чтобы услышать больше уникальных историй героев популярного сериала, смотрите видео нового проекта Фактов ICTV.

Напомним, 1 серия сериала Первые ласточки начинается со знакомства с главными героями – выпускниками школы, которые пришли на праздничную линейку, чтобы услышать свой последний первый звонок. Однако положительные эмоции сменяет трагедия, о которой рассказала Ольга Макарова.

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