Одним из хедлайнеров Atlas Weekend 2020 объявлен американский рэпер A$AP Rocky. Музыкант должен был выступить на фестивале в прошлом году, но приехать в Украину ему не удалось из-за проблем с законом.

Организаторы Atlas Weekend 2020 объявили двух хедлайнеров. Рэпер A$AP Rocky и британская группа Аlt-j возглавят два из шести дней фестиваля.

Аlt-j являются обладателями премии Mercury Prize 2012 за лучший британский альбом года. Группа уже выступала в Киеве в 2017 году на Арт-заводе Платформа.

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A$AP Rocky должен был выступить на Atlas Weekend 2019, но из-за своего задержания не смог посетить украинскую столицу.

Организаторы фестиваля обещают больше анонсов уже в ближайшее время и тематические вечеринки.

Напомним, в ночь на 3 июля 2019 года полиция Стокгольма задержала A$AP Rocky. Его обвинили в избиении двух парней. Рэпер утверждал, что невиновен и стал жертвой преследователей.

Менеджеры отменили все выступления артиста до конца июля, в том числе и Atlas Weekend 2019. Вместо него на фестивале выступил A$AP Ferg.

Событие с задержанием певца получило огромную огласку. Президент США Дональд Трамп предлагал полиции Стокгольма внести залог за арестованного рэпера.