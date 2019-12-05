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Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

В Американском киноинституте определили 10 фильмов и 10 сериалов, которые стали лучшими в 2019 году.

кіно

Лучшими фильмами по версии Американского киноинститута стали ленты, которые можно назвать культурно значимыми.

В десятку лучших фильмов 2019 года вошли:

  • 1917;
  • Ирландец;
  • Джокер;
  • Ножи наголо;
  • Прощание;
  • Кролик Джоджо;
  • История брака;
  • Маленькие женщины;
  • Ричард Джуэлл;
  • Однажды в Голливуде.

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Также Американский киноинститут назвал и лучшие сериалы 2019 года:

  • Чернобыль;
  • Корона;
  • Игра престолов;
  • Фосси/Вердон;
  • Хранители;
  • Когда они видят нас;
  • Поза;
  • Преемственность;
  • Невероятное;
  • Вице-президент.

Кроме того, Американский киноинститут наградил два произведения, которые не были произведены в США.

Ими стали британский комедийно-драматический сериал Флибэг и южнокорейская драма Паразит.

К слову, в 2020 году церемония награждения кинопремии Оскар состоится 9 февраля.

Источник: The Hollywood Reporter

Фото: Dreamstime

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