В Американском киноинституте определили 10 фильмов и 10 сериалов, которые стали лучшими в 2019 году.
Лучшими фильмами по версии Американского киноинститута стали ленты, которые можно назвать культурно значимыми.
В десятку лучших фильмов 2019 года вошли:
- 1917;
- Ирландец;
- Джокер;
- Ножи наголо;
- Прощание;
- Кролик Джоджо;
- История брака;
- Маленькие женщины;
- Ричард Джуэлл;
- Однажды в Голливуде.
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Также Американский киноинститут назвал и лучшие сериалы 2019 года:
- Чернобыль;
- Корона;
- Игра престолов;
- Фосси/Вердон;
- Хранители;
- Когда они видят нас;
- Поза;
- Преемственность;
- Невероятное;
- Вице-президент.
Кроме того, Американский киноинститут наградил два произведения, которые не были произведены в США.
Ими стали британский комедийно-драматический сериал Флибэг и южнокорейская драма Паразит.
К слову, в 2020 году церемония награждения кинопремии Оскар состоится 9 февраля.