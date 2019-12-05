В Американском киноинституте определили 10 фильмов и 10 сериалов, которые стали лучшими в 2019 году.

Лучшими фильмами по версии Американского киноинститута стали ленты, которые можно назвать культурно значимыми.

В десятку лучших фильмов 2019 года вошли:

1917;

Ирландец;

Джокер;

Ножи наголо;

Прощание;

Кролик Джоджо;

История брака;

Маленькие женщины;

Ричард Джуэлл;

Однажды в Голливуде.

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Также Американский киноинститут назвал и лучшие сериалы 2019 года:

Чернобыль;

Корона;

Игра престолов;

Фосси/Вердон;

Хранители;

Когда они видят нас;

Поза;

Преемственность;

Невероятное;

Вице-президент.

Кроме того, Американский киноинститут наградил два произведения, которые не были произведены в США.

Ими стали британский комедийно-драматический сериал Флибэг и южнокорейская драма Паразит.

К слову, в 2020 году церемония награждения кинопремии Оскар состоится 9 февраля.