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Группа Воровайки не будет выступать в Украине: Октябрьский дворец отказал в мероприятии

Международный центр культуры и искусств Октябрьский дворец отказался проводить концерт группы Воровайки.

Жовтневий палац

Российская группа Воровайки хотела провести концерт в Киеве в Октябрьском дворце, однако Международный центр культуры и искусств не подписал договор касательно указанного мероприятия.

Таким образом в Октябрьском дворце подтвердили слухи о том, что Воровайки действительно хотели провести концерт в Украине.

Международный центр культуры и искусств также получил соответствующее письмо.

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что указанная российская группа намеревалась провести концерт в Украине, против чего выступили многие украинцы и политики.

Женский коллектив группы Воровайки исполняет русский шансон.

Многие люди выступали за то, чтобы запретить въезд группе в Украину. Причиной этого могло стать то, что в ее репертуаре есть песня со словами “Курица — не птица, хохлы — не заграница”.

К слову, украинская певица MARUV решила отменить выступление в российской Уфе.

Источник: Октябрьский дворец

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