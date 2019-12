Новый клип Билли Айлиш, который срежиссировала сама певица, смотрите на сайте Факты ICTV.

Певица Билли Айлиш выпустила клип на песню Хanny со своего дебютного альбома When we all fall asleep, where do we go?

В видео, режиссером которого выступила сама артистка, о ее лицо тушат окурки.

– Я очень рада поделиться своим режиссерским дебютом. Я очень горжусь тем, что могу представить свое творческое видение именно так, как я этого хочу. Спасибо всем, кто доверился мне, – заявила Айлиш.

Напомним, что Билли Айлиш стала одной из победительниц премии MTV Europe Music Awards, церемония вручения которой состоялась в ноябре.