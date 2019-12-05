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Леся уже не та! Никитюк стала брюнеткой

Украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников неожиданной сменой имиджа.

Нікітюк стала брюнеткою

Леся Никитюк одела парик с черными волосами и выложила фото в Instagram.

Реакция поклонников телеведущей была неоднозначной:

– Колец богатых не хватает и брошки! Так вы будете выглядеть в 75 лет! Леся уже не та! Божественной красоты человек! Красотка! Светленькой вы мне нравитесь больше.

Читайте: Леся Никитюк и MARUV без одежды станцевали под Bang

 

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Вечір в хату😆 #леся #стиль #имидж #мисМода2019

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

К слову, недавно ведущий Александр Педан жестко разыграл коллегу Лесю Никитюк, но сам стал жертвой ее шутки.

Фото: Леся Нікітюк

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