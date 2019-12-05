Известный украинский Холостяк Никита Добрынин рассказал об участии в шоу и отношениях с победительницей проекта.
Никита Добрынин – участник шоу Холостяк, единственный, кто более года в отношениях после шоу со своей избранницей.
Его настоящее имя – Влад Вакулович, однако во время работы на одной из радиостанций по просьбе продюсера ему пришлось взять псевдоним.
Добрынин родился в России, однако кровную привязанность испытывает к Украине.
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Насчет участие в проекте Холостяк, Никита отметил, что ему и его возлюбленной посчастливилось встретиться именно там.
Ведущий рассказал, что после шоу некоторые участники хотели возобновить с ним общение.
Также Добрынин признался, что на проекте имеет место и секс.
На вопрос журналиста о том, когда последний раз он стоял на коленях, Никита ответил, что в спортзале, а не в церкви или в спальне.
– Не настолько я святой, – добавил Добрынин.
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