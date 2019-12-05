5 декабря в прокат выходит классический детектив с Дэниелом Крэйгом в главной роли. Факты ICTV уже знают, кто убийца, но делятся только впечатлениями от ленты.

Врать могут все, но есть, по крайней мере, одно виновное лицо.

Сюжет

Пока Кеннет Брана готовится выпустить очередную экранизацию Агаты Кристи, в прокат неожиданно ворвался другой представитель классических детективов. Действие фильма Ножи наголо происходит в особняке семьи Тромби, где празднование 85-летия главы семейства закончилось смертью именинника.

Старый Харлан Тромби покончил с собой, с этим согласны его потомки, но не детектив Бенуа Бланк, который помогает полиции.

Дело в том, что у каждого из членов семьи Тромби был свой мотив прикончить старика, заработавшего немалое состояние написанием детективов и финансово помогавшего всей родне.

И поскольку Бланк подозревает всех и каждого без исключения, героям Ножей наголо придется провести в старом поместье чуть больше времени, чем им бы хотелось.

Режиссерская работа

За сценарий и режиссуру Ножей наголо отвечает Райан Джонсон, известный нам по не менее закрученному сюжету фильма Петля времени. По сути, перед нами классический детектив, где потомки богача ненавидят друг друга и хотят получить наследство. А детективу Бланку приходится распутывать хитросплетения их истинных мотивов.

Однако Джонсон сделал оригинальный ход – почти сразу показал нам, как умер Харлан. Тем самым он переносит фокус нашего внимания с вопроса – кто убил, на вопрос – как до этого дошло и есть ли виновные?

Такой прием чаще используют в боевиках, где мы сразу знакомимся с преступником, а дальше наблюдаем игру в кошки-мышки. В Ножах наголо нам предлагают нечто подобное. Хоть экшна здесь почти нет, однако само расследование поставлено довольно увлекательно и приправлено яркими персонажами.

Актеры

Главу семейства Харлана Тромби, покончившего жизнь самоубийством при таинственных обстоятельствах, сыграл Кристофер Пламмер. Из него вышел строгий, но справедливый отец, который пытался дать детям счастливое будущее, но больше навредил, чем помог.

Главной причиной неудачного воспитания многочисленных потомков Тромби считал чертовы деньги.

Тони Коллетт сыграла невестку Харлана, которая больше всех зависела от прямых дотаций старика. Настолько, что готова была свою дочь – внучку Тромби – оставить без обучения в колледже.

Майкл Шеннон – еще один интересный персонаж. Руководитель издательства, которое остается на плаву только потому, что дважды в год Харлан присылает рукопись нового романа.

Еще более нестандартная героиня у Аны де Армас. Она сыграла медсестру главы семейства, не способную лгать. Реально, от каждой произнесенной лжи ее буквально тошнит. Просто мечта детектива – подозреваемый, который не может солгать.

Одна из главных звезд фильма – “Капитан Америка” Крис Эванс – сыграл внука-мажора, презирающего все семейство, даже собственных родителей. Он выходит на сцену последним, но своей дерзостью добавляет драйва всей ленте.

Ну, и главный герой – эксцентричный детектив Бенуа Бланк в исполнении Дэниела Крэйга. Он сыграл до банальности знакомого нам киношного сыщика. Немного смешного, немного неуклюжего, который выдает себя за простака, однако замечает даже мельчайшие детали, чтобы в конце вывести всех на чистую воду, сложив пазл. Над этой старомодностью даже посмеялась одна из героинь.

Я читала твит о статье в New Yorker о вас, вы же знаменитость!

Крейг добавил деталей своему герою, например, акцент южных штатов (действие происходит в США), но ничего чрезмерного ожидать не стоит. Хотя фильм явно стал для него отдушиной, если сравнить с ожидаемым новым Бондом.

Впечатления

Фильм Ножи наголо вышел классическим детективом с банальной завязкой об убийстве главы семейства в старом особняке, где все члены семьи ненавидят друг друга. Сравнение со Скрюченным домишком Агаты Кристи так и просится.

Однако Райану Джонсону удалось удержать интригу в сюжете, даже несмотря на то, что угадать злодея можно в первые 15 минут фильма. Ведь главный вопрос здесь не в том, кто убил, а в том – зачем? Когда смерть выгодна всем, интересно узнать, решился ли кто-то ее ускорить.

Зрители это оценили – при бюджете в $40 млн фильм уже собрал в прокате больше $70 млн.

И главное, чем отличается лента Джонсона – вопрос вины, который не лежит в плоскости да или нет. Здесь вина, как в жизни, многомерная и с оттенками. Приходится решать, кто виноват больше, а кто меньше, и может ли честность быть смягчающим обстоятельством.

Сюжет: 7/10

Режиссерская работа: 8/10

Актеры: 8/10

Впечатление: 7/10

Общая оценка: 7,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: IMDB

Видео: Ukrainian Film Distribution